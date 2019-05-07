Чебоксары, 7 мая, 2019, 11:44 — ИА Регнум. Суды в связи с отключением объектов теплоснабжения в Алатыре и Шумерле встают на сторону чувашских антимонопольщиков. В Алатыре местная бумажная фабрика необоснованно прекратила теплоснабжение двух юрлиц, в Шумерле энергетики из-за долгов ограничили подачу ресурса в котельные местного МУП, лишив его добросовестных потребителей, сообщили ИА REGNUM в Чувашском УФАС.

В суде

В Алатыре в центре внимания оказалась «Алатырская бумажная фабрика», которая, по данным УФАС, нарушила антимонопольное законодательство, необоснованно прекратив теплоснабжение объектов «Чувашэнерго» и «Чувашской автотранспортной компании». Ведомством было установлено, что фабрика уведомила о расторжении договора и прекращении поставки ресурса, в то время как технологическое присоединение к иным источникам теплоснабжения у данных потребителей отсутствует.

Ранее заместитель руководителя Чувашского УФАС Валерий Котеев пояснял, что бумажная фабрика, «владея котельной, решила не оказывать услуги по отоплению своих абонентов и направила им информацию о том, что с нового отопительного сезона не обладает возможностью их отапливать, чем вызвала, конечно, некий всплеск эмоций у потребителей». По его словам, общество сослалось на то, что не является единой теплоснабжающей организацией в городе, а в связи с расширением производства им не хватает мощностей для обеспечения теплом потребителей. В ответ в УФАС привели разъяснения Ростехнадзора о том, что мощностей достаточно.

Согласно предписанию, фабрика отозвала письма и восстановила теплоснабжение. В октябре 2018 года комиссия УФАС признала в действиях фабрики нарушение п. 4 ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции («Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением»). Арбитражный суд Чувашии и Первый арбитражный апелляционный суд признали законность решения и предписания антимонопольщиков.

«Суд согласился с выводами об отсутствии у потребителей технической возможности подключения к тепловым сетям иных теплоснабжающих организаций», — уточнила начальник отдела товарных рынков Чувашского УФАС Людмила Железина.

В Шумерле антимонопольное дело по аналогичной статье было заведено на основании материалов прокурорской проверки в отношении «Чувашской энергосбытовой компании» (ЧЭСК). По данным антимонопольщиков, ЧЭСК неправомерно ограничило режим потребления электроэнергии в котельные МУП «Теплоэнерго», которые используются для обеспечения горячим водоснабжением и отоплением муниципальных предприятий Шумерли, ТСЖ, физических лиц. К такому выводу пришли суды двух инстанций, встав на сторону УФАС.

«Наличие задолженности за потребленный ресурс не является основанием для ограничения добросовестных плательщиков от ресурсов», — напоминают в ведомстве.

«Суд согласился с выводом антимонопольного органа о том, что компания не праве в одностороннем порядке ограничивать поставку электрической энергии, поскольку действия общества исключили возможность технологической подачи теплоснабжения и горячей воды потребителям, полностью выполняющим обязательства по оплате коммунальной услуги», — пояснила Людмила Железина.

В ходе рассмотрения антимонопольного дела поставка электрической энергии в котельные МУП «Теплоэнерго» восстановлена. Кроме того, по данным ведомства, 3 сентября 2018 года ЧЭСК оштрафовано на 562,5 тыс. рублей за введение ограничения режима потребления электроэнергии.