Пекин, 7 мая, 2019, 11:16 — ИА Регнум. Прямой авиарейс соединит город Гуанчжоу провинции Гуандун на юге Китая со столицей ЮАР Йоханнесбургом уже с 19 сентября 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.

Aero Icarus Самолёт авиакомпании South African Airways

Новый рейс станет первым прямым в истории между двумя городами, сообщили в Международном аэропорту Байюнь города Гуанчжоу. Он будет осуществляться силами авиакомпании South African Airways и сократит время путешествия между городами до 13 часов и 40 минут с ранее непредсказуемого количества часов.

Рейс будет осуществляться три раза в неделю и вылетать из Гуанчжоу в 22:15 по местному времени каждые понедельник, четверг и субботу и прибывать в Йоханнесбург в 5:30 по местному времени следующих суток.

Обратный рейс сбудет вылетать из Йоханнесбурга в 19:25 по местному времени каждую среду, пятницу и субботу и приземляться в Гуанчжоу в 15:05 по местному времени следующего дня.

Отметим, что Китай остается крупнейшим торговым партнером ЮАР на протяжение девяти последовательных лет. Ожидается, что благодаря новому маршруту значительно увеличится поток туристов и бизнесменов между двумя городами.