Санкт-Петербург, 7 мая, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Петербургский метрополитен во вторник, 7 мая, сообщил об ограничениях, которые будут введены на нескольких станциях в центре города в связи с проведением акции «Бессмертный полк» и других массовых мероприятий 9 мая 2019 года. При этом городская подземка будет работать в ночь с 9 на 10 мая.

Дарья Драй ИА REGNUM Вагон метро

В День Победы ближайшая к Дворцовой площади станция «Адмиралтейская» с 08:30 до 11:30 и с 20:00 до 00:00 будет работать только на выход. Станции «Площадь Александра Невского — 1» и «Площадь Александра Невского — 2» с 14:00 до 15:25 будут работать только на выход.

Вестибюль с выходом на улицу Восстания со станции «Площадь Восстания» с 14:30 до 15:30 будет работать на вход и выход (при необходимости — только на выход). Второй вестибюль этой станции (выход на Московский вокзал) с 14:30 до 15:30 работает только на выход.

Находящаяся по ходу движения колонны «Бесмертного полка» станция «Маяковская» с 14:30 до 15:30 будет закрыта для входа и выхода пассажиров, а поезда метро проследуют станцию без остановки.

Вестибюль 2 станции «Невский проспект» (выход на набережную канала Грибоедова) с 09:00 до 22:00 будет работать только на выход, а с 22:00 до 05:36 10 мая — закрыт для входа и выхода пассажиров.

Наконец, ближайшая к месту проведения праздничного салюта станция «Горьковская» с 21:25 до 22:00 9 мая работает только на выход.

Петербургский метрополитен просит пассажиров учитывать ограничения и заранее планировать маршруты своих поездок в День Победы.

Как сообщало ИА REGNUM, в шествии «Бессмертный полк» по Невскому проспекту ожидается участие более 1 млн человек. Колонна шествия будет формироваться на Старо-Невском проспекте, от Суворовского проспекта (голова колонны) до площади Александра Невского. Начало движения в сторону Дворцовой площади — 15:00 мск.