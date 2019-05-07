Вашингтон, 7 мая, 2019, 11:10 — ИА Регнум. У президента США Дональда Трампа есть плохая привычка — верить Владимиру Путину на слово и повторять за ним, считает конгрессмен-республиканец Дэн Креншоу. Об этом он заявил в интервью телеканалу AВС 6 мая.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

Конгрессмен поддерживает политику Трампа и полагает, что действия Трампа в отношении России были в интересах Соединенных Штатов и их союзников. Законодателя спросили, как вышло, что только что Трамп говорил с Путиным полтора часа и ни разу не поднял вопрос о «российском вмешательстве в американские выборы» ‑ и не следует ли из этого, что данный человек очень сильно «связан» с Россией. По мнению Креншоу, это преувеличение: упомянутый разговор касался конкретно Венесуэлы.

«У президента есть плохая привычка повторять то, что Путин говорит общественности, и он не должен этого делать, но у него также есть довольно хорошая привычка к действиям и проведению политики, которые яростно противостоят России», — сказал Креншоу.

Креншоу перечислил действия Трампа, такие как «предоставление летальной помощи Украине», вынуждение европейских союзников тратить больше на оборону, а ЕС — покупать американский газ вместо российского. На вопрос о том, что Трамп сделал для защиты своей страны, Креншоу привел в качестве критического примера увеличение киберзащиты.

Комментарий Креншоу пришел на фоне того, как госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Трамп не обсудил с Путиным доклад Мюллера: на это, по мнению главного американского дипломата, не было времени.