Москва, 7 мая, 2019, 11:08 — ИА Регнум. РФ не должна оставаться в стороне от остального цивилизованного мира, отказывающегося от использования пластиковой посуды и пластиковых пакетов, считает эколог Александр Закондырин. Об этом он заявил 7 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Министерства природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина, рассказавшего, что его ведомство готовится к введению запрета на продажу в РФ одноразовой пластиковой посуды.

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«Я поддерживаю это инициативу. Он абсолютно правильно говорит о необходимости ограничения, а желательно запрета продажи пластиковой упаковки. Это радует, поскольку, например, прошлый министр был не уверен в необходимости таких шагов и говорил о том, что вред пластиковых пакетов не доказан. Это было на полном серьёзе. У нового министра есть чёткое представление, что весь цивилизованный мир отказывается от пакетов. В Евросоюзе в 2021 году будет запрещено их продавать», — сказал Закондырин.

При этом эколог уточнил, что в российских реалиях для того, чтобы заместить рынок тех же пластиковых пакетов перерабатываемыми пакетами или биоупаковкой, понадобится определённое время и затраты, так как пластиковая упаковка всё ещё обходится дешевле, чем её аналоги.

«А вводить ограничительные меры — это здорово и правильно. Другой альтернативы нет. Надо либо пользоваться бумажными пакетами, либо биоразлагаемыми, либо банальной авоськой многоразового использования», — подытожил эколог.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Кобылкина, Министерство природных ресурсов и экологии России готовится к введению запрета на продажу одноразовой пластиковой посуды в стране.

«Минприроды России — за сокращение загрязнения окружающей среды вместе с разными странами, — заявил Кобылкин. — Мы готовимся к ограничению, нужно время, чтобы осознать и принять».