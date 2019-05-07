Москва, 7 мая, 2019, 11:06 — ИА Регнум. В 2018 году от действий угонщиков в РФ больше всего пострадали владельцы Hyundai Solaris. Об этом 7 мая со ссылкой на данные ГИБДД сообщает издание «За рулем».

Ilya Plekhanov Автомобиль Hyundai Solaris

Корейскую Hyundai Solaris украли 1265 раз. Следующая по популярности среди угонщиков модель KIA Rio. Она была угнана 976 раз. На третьем месте автомобиль тольяттинского завода ВАЗ 2107, которого лишились 759 автовладельцев.

Далее по списку идут Toyota Camry (695 шт.), ВАЗ 2106 (665 шт.), Ford Focus (463 шт.), ВАЗ 2114 (404 шт.), ВАЗ 2109 (389 шт.) и ВАЗ 2110 (369 шт).

Отечественных авто в России в 2018 году было угнано больше всего. По данным ГИБДД, они составили почти треть (29,2%) от всех похищенных за этот период машин. Японские марки также часто похищались. Их доля в угнанных транспортных средствах составила 28,8%. Машины из Южной Кореи заняли третью строчку в этом рейтинге — 19%. Далее идут авто из ЕС и США с результатом 16,4% и 5,8% соответственно.

Напомним, в 2018 году в России было угнано 21 112 машин. Это на 20% меньше, чем в 2017 году. Тогда было похищено 26 441 авто.

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