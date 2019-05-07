Тегеран, 7 мая, 2019, 11:56 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе интервью катарскому телеканалу Al Jazeera заявил, что существует группа стран, в том числе и в ближневосточном регионе, которая подталкивает Вашингтон к конфликту с Ираном, сообщило иранское информационное агентство «IRNA».

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По словам министра, те государства, которые сегодня провоцируют конфликты с участием США, в первую очередь ощутят на себе все ужасающие последствия своих действий. Министр отметил, что экономическая политика Вашингтона по отношению к Тегерану на данный момент является ничем иным, как экономическим терроризмом.

Министр также подчеркнул, что сегодня ООН не служит интересам США. Более правдоподобным является тот факт, что ООН удовлетворяет израильские внешнеполитические амбиции. Мохаммад Джавад Зариф с тревогой отметил, что некоторые страны ближневосточного региона способствуют израильской экспансии, в том числе Саудовская Аравия и ОАЭ.