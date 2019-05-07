Кейптаун, 7 мая, 2019, 10:50 — ИА Регнум. Результаты недавних исследований в странах с формирующейся рыночной экономикой показывают путаницу в понимании того, что такое интернет, сообщает Pew Research Center на основании данных собственных опросов. Эти данные также подтверждаются недавно проведенными исследованиями в США, где тоже есть путаница в этом вопросе.

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Непонимание проистекает из различных, но связанных между собой источников. Так, многие люди, использующие смартфоны, не знают, что приложения на их устройствах связаны с использованием интернета. Из-за различий в использовании интернета в этих странах эта группа составляет до 14% от общего взрослого населения Южной Африки и до 3% в Венесуэле.

Процент взрослых, у которых есть смартфоны, но которые не считают, что они используют интернет

В 11 развивающихся странах одним из определяющих факторов осведомленности людей об использовании интернета является наличие доступа к домашнему или офисному компьютеру. Большинство «бессознательных пользователей интернета» (то есть тех, кто говорят, что не пользуется интернетом, но пользуется социальными сетями) не имеют доступа к домашнему компьютеру или планшету, то есть они, скорее всего, посещают интернет в основном через мобильный телефон.

Процент взрослых, которые используют Facebook, но считают, что не пользуются интернетом

Кроме того, помимо незнания того, что смартфоны подключаются к интернету, многие люди, использующие социальные сети и мессенджеры, не знают, что сами платформы являются частью интернета. Это относительно известное явление в случае Facebook: Шерил Сандберг, главный операционный директор компании, однажды сказала: «Кое-где люди действительно путают Facebook и интернет». На Филиппинах, например, Facebook предлагает бесплатную версию, которая позволяет пользователям посещать сайт без оплаты мобильных данных.

Процент взрослых, которые используют WhatsApp, но считают, что не пользуются интернетом