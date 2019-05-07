Душанбе, 7 мая, 2019, 10:47 — ИА Регнум. До конца 2019 года в Таджикистане планируют сдать в эксплуатацию шесть новых птицефабрик, сообщает 7 мая издание «Авеста» со ссылкой на министерство сельского хозяйства республики.

Глоба Павел. Филиппович. Галя с птицами

В министерстве отметили, что в настоящее время продолжаются подготовительные работы к сдаче указанных предприятий в эксплуатацию. Часть предприятий будет специализироваться на производстве куриного мяса, часть — на производстве яиц.

Отмечается, что по итогам первых четырех месяцев 2019 года в Таджикистане сдано в эксплуатацию 11 птицеферм, а их общее количество составило 120.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-февраля 2019 года производство пищевой продукции в Таджикистане в денежном выражении составило 710 млн сомони ($75 млн по курсу на 28 марта), что на 20% больше, чем за аналогичный период 2018 года.