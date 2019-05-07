Киев, 7 мая, 2019, 10:05 — ИА Регнум. Рост ВВП Украины в первом квартале 2019 года составил 2,4% в годовом выражении, сообщает Национальный банк страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Как отмечает регулятор, рост ВВП Украины в 2019 г. замедлился после ускорения до 3,5% в четвертом квартале 2018 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

В Нацбанке поясняют, что замедление обусловлено ожидаемым сокращением позитивного вклада сельского хозяйства. Подчеркивается, что есть некоторое улучшение результатов животноводства, однако эффект рекордного урожая зерновых и масличных культур в 2018 г. себя исчерпал.

В свою очередь, украинское министерство экономического развития оценивает рост реального ВВП Украины за январь — март 2019 года в 2,2%. В ведомстве подчеркивают, что основным драйвером роста была активная деятельность строительных предприятий и сферы услуг. Среди факторов, сдерживающих производственную деятельность отдельных отраслей промышленности Украины и соответственно оптовой торговли, ведомство выделяет действие запрета со стороны России на ввоз отдельных видов машиностроительной продукции украинского происхождения.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Нацбанке Украины заявили, что в 2019 году экономический рост Украины «временно замедлится», после чего снова ускорится в 2020—2021 годах. В прогнозе регулятора подчеркивалось, что основными сдерживающими факторами для роста остаются жесткая монетарная политика, необходимая для снижения инфляции к среднесрочной цели в 5% плюс/минус один процентный пункт, а также сдержанная фискальная политика, обусловленная значительными выплатами по внешнему долгу.

Основной кредитор Украины, МВФ, в апреле сохранил прогноз роста ВВП Украины на уровне 2,7% в 2019 г. и на 3% в следующем. В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман не раз заявлял, что нынешние темпы роста украинской экономики являются недостаточными.

Ранее украинский экономист Борис Кушнирук в интервью изданию «Сегодня» заявил, что темпы роста экономики Украины могут замедлиться даже больше, чем сейчас прогнозируется, — из-за политической неопределенности.

«Вхождение страны в зону неопределенности и турбулентности, с точки зрения бизнеса, — это время, когда нужно быть максимально осторожным. Поэтому часть предпринимателей могут приостановить свою деятельность. Это также может привести к скачку курса валют, а значит, с закупкой товара тоже будут осторожничать. То есть это само по себе может запустить цепочку негативных факторов, которые приведут к тому, что ситуация в экономике ухудшится», — проанализировал ситуацию Кушнирук.