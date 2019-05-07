Ханчжоу, Китай, 7 мая, 2019, 09:46 — ИА Регнум. Снимки закамуфлированного нового автомобиля компании Geely появились в сети. Фото размещены на портале autohome.com.

Autohome Geely GL6

На фотографиях минивэн под индексом GL6 тщательно закрыт плотным камуфляжем, поэтому рассмотреть особенности дизайна машины сложно. Однако, судя по всему, у авто более простой облик, нежели у стильного минивэна Jiaji, который уже появился на китайском рынке.

Geely GL6 явно крупнее Jiaji. Сообщается, что размеры машины составят 4 835 мм x 1 900 мм x 1 780 мм при колесной базе 2 815 мм. В салоне установят три ряда кресел.

Оснастят минивэн турбированными двигателями на 1,5 и 1,8 литров. Мощность агрегатов составит 177 и 184 л. с. соответственно. Работать моторы будут с 6-позиционной «механикой», 7-позиционным «роботом» с двумя сцеплениями и 6-позиционным «автоматом».

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