* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Багдад, 7 мая, 2019, 09:48 — ИА Регнум. 30 езидов, освобожденных из плена боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, были возвращены в Ирак, где воссоединились с семьями, сообщает 7 мая Kurdistan.ru.

Bestoun94 Курды-езиды

Спасенные представители курдского религиозного меньшинства были в составе большой группы пленных, которых спасли ополченцы из Демократических сил Сирии в начале мая.

Напомним, курды-езиды, компактно проживающие в иракском Синджаре, наиболее пострадали от действий боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время вторжения террористов в Ирак и Сирию в 2014 году.

Террористы сотнями убивали мужчин, а женщин и детей продавали в рабство, преимущественно на территорию Сирии.