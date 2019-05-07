Берлин, 7 мая, 2019, 09:24 — ИА Регнум. Реализация Минских соглашений является одним из условий снятия ограничительных мер с России, заявил журналистам вице-президент бундестага Томас Оперман.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Предпосылкой для этого (снятия санкций) является то, что мы продолжим в «нормандском формате» переговоры о конфликте на востоке Украины и о реализации Минских соглашений в интересах обеих сторон», — заявил Оперман после встречи с делегацией Госдумы, добавив, что также необходимо уважать «государственную границу и суверенитет Украины».

При этом, по его словам, между Европейским союзом и Россией «существуют значительные общие интересы».

Как сообщало ИА REGNUM, санкции в отношении России были введены США и рядом других западных государств в 2014 году в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с РФ, после чего ограничительные меры регулярно продлеваются.

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