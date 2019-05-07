Луганск, 7 мая, 2019, 08:38 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские формирования пять раз нарушили режим прекращения огня, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщается 7 мая на сайте оборонного ведомства.

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

ВСУ обстреляли позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённого пункта Калиново. Они применили 122-мм гаубицы, миномёты калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружение БМП и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Данных о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Напомним, сутками ранее украинские силовики выпустили по территории ЛНР более 30 единиц боеприпасов.

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Отметим, использование артиллерии калибра более 100 мм в Донбассе запрещено Минскими соглашениями, которые Украина подписала в 2015 году.