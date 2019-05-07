Пекин, 7 мая, 2019, 08:33 — ИА Регнум. Немецкая компания Volkswagen и китайский производитель NIU подпишут соглашение о совместном производстве электросамокатов. Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

YouTube Streetmate

Сообщается, что компании совместно создадут модель Streetmate, которая развивает максимальную скорость 45 км/ч и может проехать без подзарядки расстояние в 60 км.

Концепт этого электросамоката был представлен на Женевском автосалоне весной 2018 года. Передвигаться на Streetmate можно будет стоя и сидя.

Напомним, китайская компания NIU была основана в 2014 году. За 5 лет своей работы на рынке компания реализовала около 640 тысяч электросамокатов.

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