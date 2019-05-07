Антверпен, Бельгия, 7 мая, 2019, 08:30 — ИА Регнум. Находясь в космосе, человек подвергается радиации и воздействию невесомости, которые могут представлять опасность для организма. Последние исследования ученых выявили негативные последствия для мозга космонавтов, пишет журнал Академии наук США Proceedings.

Цитата из м/ф «Тайна третьей планеты». реж Роман Качанов. 1981. СССР Космос

При длительном пребывании на МКС некоторые полости в мозге увеличиваются. Ученые видят связь этого явления с потерей остроты зрения космонавтов. Выявление причин и возможных контрмер «крайне важно для здоровья космического экипажа и для успеха будущих межпланетных миссий».

Как долго сохраняются вызванные пребыванием в невесомости изменения в организме, ещё не выяснено. В невесомости жидкости в теле распределяются иначе, нежели на Земле. Из-за минимальной силы тяжести количество жидкости в нижней части тела уменьшается, а в верхней — увеличивается.

Группа российских и бельгийских учёных во главе с Анжелик ван Омберген из университета Антверпена изучает организмы 11 космонавтов, находившихся на МКС между 2014 и 2018 годами. Сканирование мозга проводилось незадолго до полёта и в среднем через десять дней после возвращения домой. Семеро космонавтов прошли сканирование спустя ещё 7 месяцев.

Желудочки головного мозга увеличивались во время пребывания в космосе. В двух боковых желудочках увеличение составило 13%, в третьем — около 10%, изменение четвертого было незначительным. Спустя семь месяцев желудочки оставались увеличенными на 6%. Учёные выявили связь между увеличением объёма боковых желудочков и снижением остроты зрения левого глаза. Это явление получило название нейроокулярный синдром, связанный с космическим полётом.