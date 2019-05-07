Чебоксары, 7 мая, 2019, 08:23 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках празднования Дня Победы запланировано свыше 1,9 тыс. мероприятий. В столице основные мероприятия начнутся сегодня, 7 мая, с вручения памятных медалей «В память о 550-летии города Чебоксары», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным минкультуры, всего в республике в текущем году состоится более 1900 мероприятий с общим охватом участников свыше 500 тыс. человек. Чувашия присоединится к всероссийским акциям «Георгиевская ленточка», «Вальс Победы», «Вахта памяти», «Подвези ветерана», «Дерево Победы», «Письмо Победы», «Бессмертный полк», «Солдатская каша». Повсеместно состоятся церемонии возложения венков к мемориальным объектам, посвященным Великой Отечественной войне.

В праздничных мероприятиях будет задействовано более 30 тыс. представителей молодёжи, волонтёров. Помимо всероссийских проектов, будут реализованы и международные акции — в частности, «Слово Победителя», который предполагает сбор и монтаж видеороликов из воспоминаний ветеранов, их публикацию в интернете.

Основные события состоятся в Чебоксарах. Сегодня, 7 мая, начнётся вручение памятных медалей «В память о 550-летии города Чебоксары» чебоксарцам, участникам Великой Отечественной войны, внесшим большой вклад в социальное и экономическое развитие города. Также в школах города пройдет урок Победы «Чебоксары в годы войны»: лекторами выступят ветераны войны и труда, общественные деятели, депутаты городского собрания, представители администрации, волонтеры. Школьникам расскажут о подвигах чебоксарцев на фронтах войны и трудовом героизме жителей столицы.

8 мая на Красной площади состоится парад дошколят и юнармейцев, в котором примет участие около 2 тыс. детей старшего дошкольного возраста и более 1,5 тыс. учащихся кадетских классов. На площадке у здания МВД в Чебоксарах состоится торжественное открытие памятника Герою Советского Союза Алексею Логинову, который отличился при форсировании Днепра в годы Великой Отечественной войны. Вечером горожан приглашают присоединиться к всероссийскому флешмобу «Поем песни Победы», который состоится на Красной площади.

Торжественные мероприятия 9 мая в городе традиционно начнутся с возложения цветов к Вечному огню в Мемориальном парке «Победы», затем пройдёт парад Победы. По Красной площади пройдут сводный полк подразделений Чебоксарского гарнизона и военная техника: всего в прохождении, по данным военкома, планируется задействовать 80 единиц вооружения и военной техники, а также порядка 1 255 человек. Это воспитанники детской полицейской академии и кадетских школ города, военнослужащие, представители силовых министерств и ведомств, сотрудники спецподразделений.

Продолжат парад Победы участники всероссийской акции «Бессмертный полк», ожидаемое число участников — около 30 тыс. человек. В завершении торжественных мероприятий на Красной площади для 430 ветеранов будет организована «Полевая кухня». Во второй половине дня начнется концертная программа, которая завершится праздничной театрализацией. В 22:00 будет дан Салют Победы.

9 мая в Чувашии охрану общественного порядка будут осуществлять более 1 580 сотрудников органов внутренних дел, 106 бойцов ОМОН Управления Росгвардии, 35 сотрудников частных охранных предприятий и 220 народных дружинников.

Основное внимание в рамках подготовки ко Дню Победы сосредоточено на мемориальных объектах и воинских захоронениях. На территории республики насчитывается 1374 мемориальных объектов и 289 воинских захоронений, в том числе 89 мемориалов «Вечный огонь». В 2019 году в районах и городах республики планируется установить ещё 14 памятников.