Красноярск, 7 мая, 2019, 08:06 — ИА Регнум. В Красноярском крае по состоянию на 10:00 (местное время) 7 мая зарегистрировано 24 лесных пожара на общей площади 987 га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве лесного хозяйства, очаги возгораний действуют в 13 районах.

skeeze Лесные пожары

Девять пожаров зафиксированы в авиационной труднодоступной зоне, остальные — в наземной зоне. В минлесхозе уверяют, что населённым пунктам ничего не угрожает. В тушении задействованы более 330 человек и 55 единиц техники. Три пожара локализованы.

За прошедшие сутки в регионе ликвидировали 30 лесных пожаров в 19 районах на общей площади 1,2 тыс. га. В тушении принимали участие более 590 человек. Было задействовано 120 единиц техники, 15 воздушных судов. Предварительные причины возникновения пожаров — переход огня с земель иных категорий, а также действия местного населения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 6 мая в Красноярском крае было зарегистрировано 19 лесных пожаров на общей площади 985 га.