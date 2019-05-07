Астана, 7 мая, 2019, 08:07 — ИА Регнум. В городах Казахстана проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, который ежегодно отмечается в республике 7 мая, сообщает агентство «Казинформ».

Kalabaha1969 Парад армии Казахстана

7 мая 1992 года бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании Вооруженных сил Казахстана. С 2012 года День защитника Отечества в республике считается государственным праздником и выходным днем.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды военнослужащим республики. Торжественное мероприятие было приурочено ко Дню Победы и Дню защитника Отечества.

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