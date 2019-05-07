Чебоксары, 7 мая, 2019, 07:55 — ИА Регнум. Военный комиссар Чувашии Александр Мокрушин предложил создать в Чебоксарах музей для хранения военной техники, которая используется для парада Победы. На оргкомитете по подготовке к празднику он отметил, что из-за плохих условий хранения часть транспортных средств вышла из строя, сообщили ИА REGNUM в администрации главы Чувашии.

ИА REGNUM 9 мая 2018 год, Чебоксары. Перед парадом Победы

В столице Чувашии сегодня, 7 мая, на Красной площади пройдёт генеральная репетиция парада Победы — по главной площади пройдут сводный полк подразделений Чебоксарского гарнизона и военная техника. Всего в прохождении, по данным военкома, планируется задействовать 80 единиц вооружения и военной техники, а также порядка 1 255 человек. Это воспитанники детской полицейской академии и кадетских школ города, военнослужащие, представители силовых министерств и ведомств, сотрудники спецподразделений.

Александр Мокрушин обратил внимание членов правительства на то, что из-за плохих условий хранения несколько автомобилей вышло из строя. В этой связи военный комиссар Чувашии предложил рассмотреть вопрос создания музея, где будет храниться вооружение и военная техника, задействованная в параде.

Кроме того, от имени ветеранов и населения было озвучено пожелание дополнить парад коротким театрализованным представлением.