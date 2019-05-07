Украина, 7 мая, 2019, 07:49 — ИА Регнум. В городе Первомайск Николаевской области отключили воду из-за многомиллионных долгов населения, сообщило 6 мая издание Strana.ua.

Нет воды

«Задолженность населения на 1 мая 2019 года составляет более 7 млн грн. В свою очередь КП «Первомайский городской водоканал» из-за недостатка средств имеет задолженность перед снабженческими организациями за потреблённую электроэнергию», — сказано в сообщении.

В результате водоканал был отключен от электроэнергии, подача воды прекращена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины инициировало проверку предприятия «Вода Донбасса». Из-за долгов компании перед поставщиками электроэнергии, без воды остались около 50 населённых пунктов Донбасса.

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