Хабаровск, 7 мая, 2019, 07:50 — ИА Регнум. Дальний Восток получит более 1 млрд рублей на развитие фермерства и сельхозкооперации. Средства поступят в одиннадцать регионов ДФО в течение трёх лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минвостокразвития РФ.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле с восходящим солнцем. 1889

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Бюджетные трансферты в размере 1,07 млрд рублей получат в течение трёх лет 11 регионов ДФО в рамках реализации федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

В 2019 году Дальний Восток получит 360,3 млн рублей, 338,1 — в 2020 году, 370,2 — в 2021-м.

Республика Бурятия в течение трёх лет получит на указанные цели 157,7 млн рублей, Якутия — 287,2 млн, Забайкалье — 143,4 млн, Камчатка — 39,8 млн, Приморье — 96,5 млн, Хабаровский край — 87,8 млн рублей, Приамурье — 145,8 млн, Колыма — 26,5 млн, Сахалин — 25,5 млн, ЕАО — около 40 млн рублей, а Чукотка — 26,5 млн рублей.

За счёт этих средств будут субсидироваться проекты создания и развития крестьянских, фермерских хозяйств, в виде грантов «Агростартап». Также будет возмещаться часть затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов — приобретение техники, имущества, оборудования, мобильных торговых объектов, закупка сельхозпродукции у членов кооператива. Средства пойдут также на обеспечение центров компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермерства.

Поддержку инвесторам в сфере сельского хозяйства готово оказать и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. По мнению директора Агентства Леонида Петухова, инвестиции в сельское хозяйство будут возрастать.

«Мы видим интерес к этой сфере как со стороны российского бизнеса, так и со стороны зарубежных предпринимателей. За последние несколько лет инвесторы приступили к реализации более 40 проектов в области сельского хозяйства на общую сумму более 520 млрд рублей. Востребованность этого сегмента на Дальнем Востоке высокая», — отметил Леонид Петухов.

По словам главы Агентства, развивается партнерство с Китаем. В 2018 году экспорт продукции дальневосточного агропромышленного комплекса в КНР составил 1,84 млрд рублей. Например, дальневосточные производители готовы поставлять в КНР свинину, овощи, сою и многое другое.

Растет интерес к молочному бизнесу в ДФО со стороны Вьетнама. Одна из вьетнамских компаний уже получила участки в составе ТОСЭР и осуществляет их обработку.

Как сообщало ИА REGNUM, миллион гектаров дальневосточной земли могут сдать в аренду иностранцам. Речь идет о землях сельхозназначения.