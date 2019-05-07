Москва, 7 мая, 2019, 07:42 — ИА Регнум. Жители России, если бы представилась возможность бесплатно выехать за границу, больше всего хотели бы побывать в Италии (35%), Франции (32%) и Германии (29%). Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Венеция. Италия

Также в пятерку лидеров вошли Япония (26%) и Китай (20%). Также российские граждане хотели бы увидеть Турцию (18%), Индию (16%), Израиль (15%) и Кубу (14%). 14% жителей России не хотят ехать с ознакомительной экскурсией ни в одну страну.

У российских граждан старшего поколения для посещения на первом месте — Германия. У молодых людей с высшим образованием в приоритете Япония.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 21 апреля 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Читайте также: Названы страны, популярные у туристов, путешествующих в одиночку

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, наиболее опасные страны для посещения: Сирия, Мали, Ливия, Южный Судан, Йемен, Афганистан и Сомали.

Подробнее: Названы самые опасные страны для путешествий в 2018 году

Граждане России называли самых ценных партнеров страны