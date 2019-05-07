Москва, 7 мая, 2019, 07:35 — ИА Регнум. За сутки 6 мая террористы два раза обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Виктор Купчишин.

Mil.ru Российские лётчики в Сирии

«Всего было выпущено 36 реактивных снарядов, — отметил Купчишин. — Управление огнем боевики вели с применением беспилотника».

По его словам, обстрелы были совершены утром и вечером с восточного направления, где находятся территории, контролируемые боевиками «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Купчишин добавил, что дежурные силы противовоздушной обороны авиабазы отразили оба обстрела. В результате нападения жертв и разрушений нет. В ответ Воздушно-космические силы (ВКС) РФ и сирийская артиллерия подавили все точки запуска по авиабазе.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным российского Центра по примирению враждующих сторон, в апреле террористы предприняли двенадцать попыток обстрела сирийской авиабазы Хмеймим. Все обстрелы были осуществлены с применением реактивных систем залпового огня и беспилотников.

Напомним, авиационная группа российских Воздушно-космических сил, которая участвует в борьбе против террористов в Сирии, размещается на авиабазе Хмеймим с 2015 года.

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