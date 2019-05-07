Лондон, 7 мая, 2019, 07:40 — ИА Регнум. На аукцион Silverstone в Великобритании выставлен на продажу раритетный пикап Bentley. Об этом сообщает портал 32cars.ru.

32cars Bentley

Пикап изготовили специалисты тюнинг-ателье George Williams of Camperdown из Австралии по специальному заказу графа Стрэдброка Кита Роса.

За основу эксклюзивного пикапа был взят Bentley S1 1956 года. Вместо второго ряда кресел у авто появилась грузовая платформа. Тюнинг-ателье окрасило машину в ярко-желтый цвет, а на боковинах красивым шрифтом нанесло логотип фермы предыдущего владельца — «Mount Fyans Black Angus Herd».

Bentley оснастили 4,9-литровым мотором с максимальной мощностью 178 л. с., работающим с 4-позиционным «автоматом».

Сообщается, что Bentley предварительно оценили в 25−30 тыс. фунтов стерлингов (2,1−2,6 млн рублей).

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