Пекин, 7 мая, 2019, 07:26 — ИА Регнум. Выставка чая и родников пройдет в городе Цзюцзян провинции Цзянси на востоке Китая с 29 по 31 мая, сообщает 7 мая газета China Daily.

Nikolaj Potanin Китайский чайный сервиз

Цель выставки — продвижение чайной культуры и интеграция со сферой туризма. Ожидается, что мероприятие посетит более 600 чайных экспертов, торговцев и производителей как из Китая, так и из-за рубежа, сообщили организаторы мероприятия.

За время выставки пройдет чайно-родниковый культурный форум, саммит по черному чаю, а также общественная дегустация разных сортов чая. Кроме того, пройдут и деловые торговые переговоры.

Отметим, что чайные традиции очень широко развиты в Китае. Чай стал своего рода символом Китая наряду с пандой или драконом. В Поднебесной выращиваются десятки сортов совершенно разного по вкусу и свойствам чая.