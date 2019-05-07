Курган, 7 мая, 2019, 08:04 — ИА Регнум. В результате майских пожаров в Курганской области 14 семей лишились жилых домов. Пострадавшим будет оказана помощь из регионального бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Евгений Столица. Село горит. 1906

По словам врио губернатора Вадима Шумкова, необходимо отработать три вопроса. Первое — восстановление документов пострадавших. Второе — поставить их на учёт и оперативно осуществить все выплаты: из резервного фонда по потере жилья и социальные.

«Третье, я уже поручил департаменту природных ресурсов отработать порядок по внеочередной выдаче 100 кубов деловой древесины на семью, потерявшую жилье. Вместе с главами муниципалитетов формируем исчерпывающий реестр всех, кто пострадал. Сотрудник выезжает, всех опрашивает, составляет полный перечень того, что было утеряно: документы, недвижимость, уточняет, какая необходима поддержка», — объяснил Вадим Шумков.

Напомним, с 3 мая Зауралье охватили природные пожары. В отчётах говорится о десяти пострадавших, которым оказывается медицинская помощь, и одной погибшей женщине. По данным МЧС России по Курганской области, по фактам возгораний сотрудниками государственного пожарного надзора возбуждено 12 уголовных дел, с начала действия на территории области особого противопожарного режима ими пресечено более 130 административных правонарушений.