Москва, 7 мая, 2019, 07:10 — ИА Регнум. Российская валюта 6 мая продемонстрировала негативную динамику против доллара США и евро. В плюсе рубль закрылся по отношению к британскому фунту, который обвалился на Форекс из-за неопределённости по Брекзит, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов. По итогам дня курс доллара вырос на 0,23%, до 65,22 руб., курс евро — на 0,17%, до 73,06 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Рубль подешевел к основным валютам с открытия торгов на фоне утреннего обвала цен на нефть. Снижение нефтяных котировок и бегство из рисковых активов вызвали новости о том, что президент США Дональд Трампа на этой неделе повысит таможенные пошлины на китайские товары, а делегация из Китая не поедет на переговоры в США.

Позднее в МИД Китая сообщили, что делегация отправится на переговоры в США. Напряженность на рынках снизилась, нефть стала дорожать. За ней частично восстанавливаться рубль.

Сегодня, 7 мая, нефть торгуется в минусе на 0,3%. Рублевые пары на утреннее снижение, скорее всего, не отреагируют, поскольку цена на нефть 6 мая отскочила на 4,3%, до $71,78. Штаты приняли решение направить военные корабли на Ближний Восток для противодействия политике Ирана. Нефть выше $70 будет поддерживать рубль около уровня 65 рублей.

На 7 мая по паре доллар/рубль просматривается падение до 64,93. Ожидается снижение до него через небольшой рост курса доллара до 65,35. Если покупатели пропустят продавцов под 65 руб., то продавцы будут всячески пытаться вернуть курс к 64,60, чтобы закрыть гэп, который образовался 2 мая. Если они его закроют, значит, нужно ждать падения до 64,30 руб. Если пара доллар/рубль останется торговаться выше 65 руб., тогда рост возобновится до 66 рублей.

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