Названа версия катастрофы SSJ-100, известны условия Кубы: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 7 мая, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- В Киргизии оправдали профессора-националиста;
- Куба готова помочь Венесуэле урегулировать кризис;
- СМИ назвали приоритетную версию крушения самолёта в «Шереметьево»;
- Израиль предупредил США о вероятных провокациях Ирана;
- В Витебске запретили шествие «Бессмертного полка».
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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