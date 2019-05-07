Барнаул, 7 мая, 2019, 07:05 — ИА Регнум. Доцент кафедры информационных технологий ИФМО Алтайского государственного педагогического университета Алексей Ушаков полагает, что инициаторы новых требований к проверке пользователей мессенджеров не совсем хорошо представляют себе предмет, который собираются регулировать при помощи вступивших в силу правил, обязывающих администраторов мессенджеров идентифицировать пользователей по номерам сотового телефона. Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM, учёный выразил сомнение, что данное новшество решит задачу, ради которой оно введено, — создание безопасной коммуникационной среды.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

Вместе с тем Алексей Ушаков высказал опасение, что если всё-таки найдутся эффективные методы борьбы с Telegram, не исключено установление полного контроля над информацией в сети.

«Авторы инициативы о запрете на анонимность мессенджеров не совсем хорошо представляют себе предмет, который собираются регулировать. Как мне кажется, они думают, что мессенджер — это нечто материальное, похожее на то, что они уже привыкли видеть в своей жизни, не связанной с информационными технологиями, что можно как-то визуализировать «мессенджер», определить его границы. На самом деле это не так. Мессенджер — это программный код. Серверы — не мессенджер. Сегодня он здесь, завтра там», — пояснил доцент кафедры информационных технологий ИФМО Алтайского государственного педагогического университета Алексей Ушаков.

По его словам, определенную стабильность и материальность мессенджеру придает сообщество пользователей.

«Если не хочешь их потерять, то приходится искусственно ограничивать его гибкость и нематериальность. Появляются четкий адрес, четкие инструкции, твердые регламенты, неизменные способы распространения программных клиентов. И с такими мессенджерами, точнее их владельцами, государство может взаимодействовать. Что-то требовать, пытаться регулировать. Так как они слишком инерционны, чтобы уклониться, они привязаны к своим пользователям и могут не хотеть их потерять. Соответственно, если нежелание потерять пользователей будет достаточно сильным, а государство продемонстрирует, что может обеспечить эту потерю, то владельцы мессенджеров с большой клиентской базой могут пойти на сотрудничество. Тем более что они и сами, без подсказки, по прагматическим соображениям, уже ввели привязку к телефонному номеру», — отметил учёный.

С другой стороны, Алексей Ушаков напомнил, что Telegram до сих пор работает, а это значит, что если какой-то крупный мессенджер международного уровня решит отказаться от выполнения требований этого закона, то при желании он вполне сможет обеспечить бесперебойную работу своего сервиса.

«И это станет, в конце концов, началом общего ужесточения контроля в Рунете, основанного на использовании технических инструментов. Мне кажется, что Telegram не забыли, и сейчас идет тихая работа по изучению методов борьбы с ним. Если их найдут, то они будут применяться против всех подобных сервисов. Это может привести к полному контролю над информацией в сети. Что было бы неприятным и вредным.

А самое главное, что это постановление, на мой взгляд, не решает задачу, ради которой оно принималось. С этого я начинал, мессенджер — это программный код. Контролировать можно только крупные сервисы. Между тем написать новый мессенджер совсем не сложно. Сложно сформировать клиентскую базу и обеспечивать ее сопровождение», — пояснил Алексей Ушаков.

Поэтому он полагает, что какие-нибудь нелегальные преступные группировки вполне могут создать средство телекоммуникации для узкого круга.

«И как в этом мессенджере будут регистрироваться новые пользователи — с идентификацией номера или без неё — будет определять этот узкий круг. А чтобы его выявить, потребуется проводить традиционные расследования, собирать доказательства. То есть то, что можно было бы делать и для WhatsApp. Получается, что новые правила идентификации затронут крупные мессенджеры и рядовых граждан, но у них нет инструментов влияния на мелкие мессенджеры и преступные сообщества», — заключил учёный Алексей Ушаков.

Напомним, правила, обязывающие администраторов мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру сотового телефона, вступили в силу 5 мая 2019 года. Согласно соответствующему постановлению, подписанному премьер-министром России Дмитрием Медведевым ещё 6 ноября 2018 года, при подключении к сервису мгновенного обмена сообщениями администрация мессенджера должна направить оператору сотовой связи запрос о наличии в базе данных сведений о номере сотового телефона пользователя. Если такого номера не окажется, то администрация мессенджера обязана заблокировать возможность передачи сообщений через свой сервис.