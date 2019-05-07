Вашингтон, 7 мая, 2019, 05:14 — ИА Регнум. Разрешения на доступ американского конгресса к налоговым декларациям президента Соединённых Штатов Дональда Трампа минфин страны не дал. Об этом сообщил в распространённом 6 мая заявлении американский министр финансов Стивен Мнучин.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Обращаясь к Ричарду Нилу, возглавляющему комитет по путям и средствам Палаты представителей и сделавшем запрос, Мнучин отметил, что такой запрос о предоставлении доступа к налоговым декларациям главы государства является беспрецедентным.

В случае обнародования декларации, отметил Мнучин, для всех налогоплательщиков этот прецедент мог бы иметь серьёзные последствия.

Напомним, в начале марта Нил, который является представителем Демократической партии США, подал запрос налоговых деклараций Трампа за десять последних лет.

Мнучин дважды заявлял, что не будет обнародовать эту информацию. Он обещал проконсультироваться по поводу законности этого запроса и сообщить о своём решении 6 мая.