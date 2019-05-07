Кемерово, 7 мая, 2019, 05:09 — ИА Регнум. На всей территории Кемеровской области на сегодня, 7 мая, прогнозируется 4-й класс пожарной опасности (высокая пожарная опасность — прим. ИА REGNUM ). Руководителям муниципалитетов поручено усилить профилактическую противопожарную работу и провести разъяснительные беседы с населением, сообщили ИА REGNUM в администрации региона.

Georg Pik Горящая трава

Отметим, что особый противопожарный режим действует в Кузбассе с 15 апреля. По данным начальника главного управления МЧС по Кемеровской области Алексея Шульгина, всего с начала пожароопасного периода на территории области возникло 11 очагов лесных пожаров на общей площади 74,72 га. В прошлом году за аналогичный период был зафиксирован всего один лесной пожар на площади 1,1 га. Только с 1 по 5 мая текущего года в регионе произошло 205 возгораний травы, 185 возгораний мусора в контейнерах.

Тем временем в Кузбассе установилась сухая погода и возрос риск возникновения и распространения возгораний сухой травы. Накануне, 6 мая, пожароопасность 3-го класса оценивалась в Мариинском, Крапивинском, Беловском районах; пожароопасность 4-го класса — в Междуреченске, в Новокузнецком районе.

В настоящее время штрафы за нарушение правил пожарной безопасности увеличены в два раза.