Дамаск, 7 мая, 2019, 04:06 — ИА Регнум. Удары нанесены со стороны Сирийской арабской армии по боевикам в районе Алеппо, передает Al Ekhbariya.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирийский солдат

Уточняется, что удары нанесены артиллерийскими войсками. Она были нацелены на дислокацию боевиков к западу и к югу от Алеппо, в том числе по Халсе и Кфар-Хамре (пригороды) и по микрорайону «Рашидин-5». Боевики находятся в указанных пунктах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 мая террористы два раза атаковали российскую авиабазу Хмеймим (провинция Латакия, Сирия). Обстрел проведён из населённого пункта Завия в Идлибской зоне деэскалации.