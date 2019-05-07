Набережные Челны, Татарстан, 7 мая, 2019, 04:03 — ИА Регнум. Мэр второго по значимости города Татарии — Набережных Челнов — Наиль Магдеев за 2018 год заработал свыше 4,45 млн рублей, что больше, чем задекларировали некоторые республиканские министры за этот же период. Относительно 2017 года материальное положение главы Автограда улучшилось почти на 664 тыс. рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на декларацию о доходах.

Nabchelny.tatarstan.ru Наиль Магдеев

По итогам прошлого года относительно показателей за 2017 год Наиль Магдеев, который является мэром Набережных Челнов с 23 сентября 2015 года, улучшил своё материальное положение на 664,1 тыс. рублей — с 3 793 833,87 рубля до 4 457 975,64 рубля. Сведений о сделках по продаже имущества, послуживших бы основанием для роста дохода, в декларации нет. Супруга мэра, как и год назад, дохода не имеет. У четы Магдеевых в собственности всё также квартира общей площадью 94,4 кв. м, квартира общей площадью 198 кв. м, парковочное место. Автопарк представлен автомобилями LADA 212 140 и TOYOTA RAV4, а также прицепом.

По уровню доходов за 2018 года градоначальник Автограда обогнал сразу нескольких министров: министра здравоохранения Марата Садыкова (назначен в феврале 2018 года) — 4,387 млн рублей, министра культуры РТ Ираду Аюпову (назначена в мае 2018 года) — 4,363 млн рублей, главу республиканского минстроя Ирека Файзуллина (работает с 2010 года) — 3,982 млн рублей и министра юстиции республики Рустема Загидуллина (назначен в июне 2017 года) — 3,594 млн рублей.

Напомним, доходы главы Татарии Рустама Минниханова составили 8,549 млн рублей.

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