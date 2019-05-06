Киев, 6 мая, 2019, 23:44 — ИА Регнум. Пока ещё действующий президент Украины Пётр Порошенко сменил командующего украинскими оккупационными силами в Донбассе. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает телеканал «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Москали

Новым командующим украинскими оккупационными силами в Донбассе (в Киеве их называют «Операцией объединённых сил», ООС) назначен генерал-лейтенант Андрей Сырский. Ранее украинскими оккупационными силами в Донбассе командовал генерал-лейтенант Сергей Наев.

Порошенко рассказал, что сменил командующего ООС по совету министра обороны Степана Полторака и начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко. Они предложили провести ротацию руководства оккупационных сил.

Указом Порошенко новому командующему ООС поручено «обеспечить освобождение украинской земли и восстановление украинского суверенитета над оккупированными территориями».