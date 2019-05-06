Москва, 6 мая, 2019, 19:59 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы вечером в понедельник, 6 мая, отменено и задержано в общей сложности 109 авиарейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Расписания».

Дарья Антонова ИА REGNUM Домодедово

В аэропорту «Шереметьево» задерживается 83 авиарейса, в «Домодедово» отменено 11 рейсов и ещё 11 рейсов задержано, во «Внуково» задерживается пять авиарейсов. В аэропорту «Жуковский» все рейсы следуют по расписанию.

Напомним, накануне вечером в «Шереметьево» совершил жёсткую посадку и загорелся самолёт Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот». В результате аварии погиб 41 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».