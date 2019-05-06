Москва, 6 мая, 2019, 19:49 — ИА Регнум. В Москве спасательные службы получили анонимные сообщения о якобы заложенных бомбах в 20 зданиях. Об этом сегодня, 6 мая, сообщают столичные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным спасателей, менее чем за час поступили анонимные письма с угрозами минирования в адрес 20 столичных объектов. В основном речь идёт о торговых центрах. Также уточняется, что в Московской области проверяется информация о минировании восьми зданий.

Эвакуация была объявлена в штаб-квартире компании «Яндекс», которая расположена на улице Льва Толстого, 16, в бизнес-центре «Красная роза». Из здания были эвакуированы более 1,5 тыс. человек.

Эвакуация также была проведена в зданиях по Сколковскому шоссе, Фестивальной улице, Литовскому бульвару, Профсоюзной улице, а также в нескольких объектах на Тверской улице.