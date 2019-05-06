Москва, 6 мая, 2019, 19:41 — ИА Регнум. С учётом всех обстоятельств футболисту Александру Кокорину следует назначить наказание, не связанное с лишением свободы, заявил адвокат спортсмена Андрей Ромашов 6 мая на прениях сторон в Пресненском районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Суд над Кокориным

«Раскаяние в содеянном, добровольная явка в следственные органы, извинения перед потерпевшими, готовность загладить причинённый ущерб — с учётом всех этих обстоятельств просим назначить наказание, не связанное с лишением свободы», — отметил адвокат.

Также он попросил суд учесть при вынесении приговора процессуальные нарушения, допущенные на предварительном следствии, а по двум эпизодам — нанесению лёгкого вреда здоровью водителю Виталию Соловчуку и конфликту с потерпевшим Сергеем Гайсиным — признать футболиста невиновным.

Второй адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова обратила внимание на личные качества игрока «Зенита».

"За время слушания этого дела вы достаточно изучили материалы, но я хочу напомнить, что перед вами голые факты. В первые дни после того, как это произошло, все стали осуждать поступки ребят, особенно СМИ. Практически все телевизионные каналы изо дня в день показывали одни и те же кадры. Складывалось впечатление, что ребята избили всех беспричинно. Зачем, почему были так урезаны эти записи, почему так часто они крутились по телевидению? Мне до сих пор не понятно, что это всё преследовало. Очевидно, что между ребятами и потерпевшими возник конфликт. Мы очень надеемся, что правдивая оценка личности Кокорина поможет вам принять правильное решение», — отметила защитник.

Стукалова также призвала назначить Кокорину наказание, не связанное с лишением свободы.