Абу-Даби, 6 мая, 2019, 19:28 — ИА Регнум. ОАЭ освободили военный катер Катара и его экипаж, арестованные с конца апреля, 6 мая передает агентство Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ОАЭ

Согласно заявлению Дубая, арест снят с катера и четверых военнослужащих, двоих катарцев, палестинца и индийца.

Катарский военный катер был арестован в водах ОАЭ 30 апреля. Катар и большинство стран Персидского залива находятся в недружественных отношениях.

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