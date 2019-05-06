Саратов, 6 мая, 2019, 19:02 — ИА Регнум. В Саратовской области возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере») в отношении руководящего должностного лица ГУ МЧС. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону. Видеозапись задержания опубликовал Следственный комитет России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

По версии следствия, с 2011 по 2019 год высокопоставленный силовик получил от филиала одного из операторов сотовой связи, работающего на территории региона, взятку через посредника в размере 3,3 млн рублей. За мзду сотрудник МЧС должен был не совершать действий в отношении организации-взяткодателя, которая не проводила демонтаж оборудования трех станций оператора мобильной связи.

После получения очередной части взятки на сумму 95 тыс. рублей мужчина был задержан.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Ульяновской области 6 мая вынесен приговор бывшему заместителю начальника ГУ МЧС России по региону.

Следствием и судом установлено, что 18 июля 2018 года осужденный через посредника получил взятку за неприменение максимальных штрафных санкций в отношении сотрудников Управления федеральной почтовой связи Ульяновской области за нарушения противопожарной безопасности.

Взяткой стала топливная карта на приобретение бензина стоимостью 43 500 рублей. Обвиняемому по ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в значительном размере») назначено три года лишения свободы условно и 1,87 млн рублей штрафа. Также он на два года лишён права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.

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