Мурманск, 6 мая, 2019, 18:40 — ИА Регнум. Военные из закрытого гарнизона Оленегорск-2 погибли на борту сгоревшего самолета в «Шереметьево». Об этом «ВКонтакте» сообщил глава муниципалитета Олег Самарский.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Среди погибших были двое военнослужащих из Оленегорск-2 — Ганзинёв Алексей Юрьевич и Гультайчук Алексей Сергеевич. Совсем ещё молодые ребята, — написал Самарский. — Мы переживаем и скорбим вместе с близкими и семьями, потерявших своих родных. Это страшная утрата».

Сегодня в ЗАТО состоится траурный митинг.

Также СМИ сообщили о гибели еще одного военнослужащего — выпускника североморского военнослужащего Алексея Криштопа. Молодой человек служил в воинской части 77 360-Н.

Напомним, 5 апреля в результате возгорания самолета авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту «Шереметьево» погиб 41 человек.