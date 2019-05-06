Магас, 6 мая, 2019, 18:33 — ИА Регнум. В столице Ингушетии будет создан приют для животных. Его откроют на месте, где ранее планировалось построить дельфинарий. Такое решение принял мэр города Магаса Беслан Цечоев.

(сс) Nhandler Собака в приюте

«Мы построим приют для животных на том месте, где предполагалось строительство дельфинария, а эти удивительные и милые существа пусть остаются в своей среде здоровыми и свободными», — цитирует Цечоева его пресс-служба.

По словам градоначальника, для детей развлечениями должны служить карусели и аттракционы, а животным необходима помощь и забота людей.

Напомним, ранее мэр города Магаса запретил выступление в столице республики передвижных цирков. Он считает, что в них животные подвергаются истязанию, а дети, которые ходят посмотреть на это, получают вместо должного воспитания, навыки насилия над животными.

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