Симферополь, 6 мая, 2019, 18:31 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт компании «Аэрофлот» А-320 не подавал сигнал о потере радиосвязи по пути из Симферополя в Москву. Об этом 6 мая сообщили представители авиакомпании, опровергая появившуюся ранее информацию о чрезвычайной ситуации.

Julian Dufort Самолет в воздухе

«Сообщение о потере радиосвязи у самолёта рейса Симферополь-Москва не соответствует действительности. Борт продолжает движение», — уточнили представители компании.

По данным онлайн-табло аэропорта, рейс компании «Аэрофлот» SU-1623 по маршруту Симферополь — Москва с посадкой в аэропорту Шереметьево вылетел 6 мая в 16:26 с опозданием на час.

Позже в СМИ появилась информация о том, что самолёт А-320 подал экстренный сигнал ответчика 7700 о потере радиосвязи.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в Шереметьево. Следственный комитет подтвердил гибель 41 человека. Позже стало известно, что во время катастрофы погиб курсант Черноморского высшего военного училища им. Нахимова и его супруга. По непроверенным данным, на борту также погиб один житель Крыма.