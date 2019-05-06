Тверь, 6 мая, 2019, 18:24 — ИА Регнум. Самолёты Ил-76 из состава 334-й военно-транспортного авиационного полка 12-й гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии ВКС РФ пролетят 9 мая над Тверью — так жителей города воинской славы военные поздравят с Днем Победы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Три самолёта, базирующиеся в Мигалово, парадным строем пройдут над обелиском Победы в Твери после участия в воздушном параде над Красной площадью в Москве.

Papito Ил 76

«День Победы — главный праздник страны. В 2019 году это генеральная репетиция празднования 75-й годовщины Великой Победы», — отметил губернатор Игорь Руденя.

Сейчас в регионе подготовка к масштабному празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне вышла на завершающий этап. Основные торжества запланированы в Твери и Ржеве — городах воинской Славы: это традиционные церемонии возложения цветов и венков к обелискам и братским захоронениям, панихиды по погибшим воинам в храмах, торжественное прохождение войск территориальных гарнизонов, выставки военной техники, праздничные концерты, фейерверки.

В Твери в 10:00 состоится церемония возложения цветов к стеле «Город воинской славы». Затем, в 11:00, начнется торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона. Участие в нём примут более 1500 человек — рота почётного караула, парадные расчёты и военный оркестр Военной академии воздушно-космической обороны имени маршала Советского Союза Г. К. Жукова, военнослужащие 12-й военно-транспортной авиационной Минской дивизии, суворовцы, сотрудники УФСИН, воспитанники кадетских рот, юнармейцы. Также 9 мая в областном центре пройдёт традиционная легкоатлетическая эстафета, молодёжная программа «Салют, Победа!» на стадионе суворовского училища, акция «Молодёжь помнит». Впервые в парке Победы состоится Межрегиональный историко-патриотический фестиваль «Герои земли Тверской». В рамках акции «Наши герои» на экранах на улице Трёхсвятской и у Обелиска Победы, а также на тверских интернет-порталах будут показывать фильмы о героях войны, созданные на основе материалов из личных архивов тверитян.

В Ржеве торжества начнутся с церемонии возложения цветов на мемориальном кладбище советских воинов, затем пройдёт прохождение войск с участием девяти парадных расчётов. В День Победы мероприятия в муниципалитете также состоятся на территории мемориального комплекса «Парк мира и примирения», в том числе будут организованы экскурсии в Центр патриотического воспитания.

Тверская область традиционно присоединится к акции «Бессмертный полк». Делегация из 200 жителей Ржева представит регион на «Бессмертном полку» в Москве.

Но самое большое внимание в эти дни — ветеранам. Так, 8−12 мая таксомоторные предприятия региона будут бесплатно доставлять ветеранов и их сопровождающих к местам проведения массовых праздничных мероприятий. Ветеранам предоставлен бесплатный проезд на городских и межмуниципальных автобусах. В этом году, по поручению губернатора, в два раза увеличен размер единовременной денежной выплаты ко Дню Победы — с 5 до 10 тыс. рублей.

В преддверии 9 мая в Тверской области был принят региональный закон, который устанавливает статус «дети войны» — инициатива фракции «Единая Россия» была поддержана губернатором Тверской области Игорем Руденей. Новый закон предусматривает меры социальной поддержки граждан, родившихся в период с 1 января 1928-го по 31 декабря 1945-го года.