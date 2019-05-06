Москва, 6 мая, 2019, 18:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил с главой Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным показатели собираемости налогов и текущие результаты работы ведомства. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Федеральная налоговая служба

Говоря о налоговых сборах, глава ФНС отметил, что за 2018 год в консолидированный бюджет поступило 21,3 трлн рублей, что на 23% больше, чем годом ранее.

«Это пиковый год за эту пятилетку. И фактически, если говорить по всем бюджетообразующим налогам, этот тренд продолжается и в I квартале 2019 года. Консолидированный бюджет на сегодняшний день растёт на 12,2%, если сравнить с I кварталом 2018 года», — сказал Мишустин.

В том числе, по его словам, сборы налогов на прибыль с начала текущего года выросли на 14,1%, налога на доходы физических лиц — на 7,8%, что оказалось выше роста номинальной заработной платы.

«По страховым взносам тоже плюс достаточно заметный — 10%. И НДС, он традиционно уже много лет держится, в этом смысле достаточно устойчивый тренд собираемости — 11%», — отметил глава ФНС.

Владимир Путин отдельно поинтересовался показателями по налогу на добычу полезных ископаемых, напомнив, что в российской нефтяной отрасли в настоящее время осуществляется налоговый манёвр.

Руководитель ФНС сообщил, что поступления по НДПИ в I квартале 2019 года составили 1 трлн 478 млрд рублей, что на 15,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Самое главное, что по налоговым доходам мы видим достаточную стабильность поступлений, и по индикативным показателям, которые у нас есть, мы видим, что всё по макропрогнозу, который до нас доведён, идёт по плану», — заключил Мишустин.