Москва, 6 мая, 2019, 18:06 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по экологии обсудит полномочия по единой системе учета отходов и федеральной схемы обращения с ними.

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В Госдуму поступил перечень поручений президента РФ по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 11 апреля.

В документе, в частности, дано поручение правительству России совместно с Госдумой внести в весеннюю сессию нижней палаты парламента изменения в законодательство, направленные на установление полномочий по разработке и эксплуатации единой системы учета отходов и федеральной схемы обращения с ними, по согласованию территориальных схем обращения с твердыми коммунальными отходами, а также требований к объектам их размещения, обработки и утилизации.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил соответствующее поручение в профильный комитет по экологии и охране окружающей среды.