Москва, 6 мая, 2019, 18:15 — ИА Регнум. Несмотря на ряд жёстких взаимных выпадов, США и Китай так и не довели дело до серьёзной торговой войны, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 6 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обвал некоторых индексов на китайском фондовом рынке вследствие обещаний президента США Дональда Трампа повысить пошлины на товары из КНР.

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«Многое зависит от того, какую теперь стратегию выберет китайское руководство, — сказал Колганов. — Если оно будет нацелено на то, чтобы не уступать США, то оно поступит так же, как и поступало во времена кризиса 2008−2009 годов, — а именно попытается перенаправить капиталовложения на проекты, ориентированные на внутренний китайский рынок. Хотя, конечно, это не будет полноценной компенсацией экспорта в США».

В связи с этим Колганов призвал не забывать, что серьёзной торговой войны между США и КНР пока не было.

«Были взаимные выпады, которые заканчивались какими-то компромиссными решениями, и сколько-нибудь значительного влияния эти разногласия между Китаем и США на мировую экономику не оказали, — сказал экономист. — Пока Пекин и Вашингтон не доходили до реального обострения, до того, что было, например, в годы Великой депрессии, когда действительно шли реальные торговые войны с эмбарго и высоченными пошлинами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп пообещал, что Соединённые Штаты увеличат пошлины на ряд товаров из Китая с десяти до 25% уже 10 мая. По словам главы Белого дома, ряд направлений китайского импорта в США до сих пор облагается лишь 10-процентной пошлиной.

«Эти 10% мы поднимем до 25% уже в пятницу. Товары общей суммой в 325 млрд долларов приходят нам из Китая без этой пошлины, но скоро и на них будет пошлина в 25%… Торговые переговоры с Китаем продолжаются, но слишком медленно, так как Китай добивается пересмотра условий», — заявил Трамп.