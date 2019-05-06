Вильнюс, 6 мая, 2019, 17:29 — ИА Регнум. Как заявила изданию DELFI.lt пресс-секретарь главы МИД Литвы Раса Якилайтене, литовские дипломаты в Москве по-прежнему будут бойкотировать торжества по случаю Дня победы 9 мая. Они ограничатся тем, что почтут память жертв войны возложением цветов к могиле неизвестного солдата, но сделают это 8 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«Посол с работниками посольства 8 мая возлагал венок на могилу неизвестного солдата, которая находится недалеко от Кремля. Так будет и в этом году. Каждое посольство возлагает венок отдельно. В других мероприятиях по случаю 9 мая посольство не участвует», — сказала пресс-секретарь МИД.

Как подчёркивает издание, Западная Европа, к которой себя относит Литва, отмечает день окончания войны на день раньше — 8 мая.