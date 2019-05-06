Лима, 6 мая, 2019, 18:07 — ИА Регнум. На встрече с главой национальной ассоциации пальмового масла Перу посол Индонезии в Лиме Марина Эстрелла Анвар Бей заявила, что, по мнению представителей Перу, Индонезия является крупнейшим производителем пальмового масла в мире и лидером в области выращивания масличной пальмы в мире, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

(сс) Tatters Масличная пальма

В МИД Индонезии пояснили, что в Перу хотят перенять опыт Индонезии в выращивании плантаций масличной пальмы. Правительство Перу уже давно запустило программу развития плантаций масличных пальм, чтобы заменить плантации коки, из-за которой возникает много проблем с наркотиками в Перу. Есть надежда, что благодаря плантациям масличных пальм производство коки в стране сократится.

Посол Индонезии в Лиме высоко оценила интерес со стороны Перу и подчеркнула, что Индонезия открыта для налаживания сотрудничества, которое было бы выгодно для обеих стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в агентстве по управлению плантациями пальмового масла в Индонезии заявили, что Китай заинтересован в финансировании программ по пересадке масличных пальм.