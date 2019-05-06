Москва, 6 мая, 2019, 17:20 — ИА Регнум. Прокурор озвучил наказание, которое государственное обвинение считает соразмерным для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также других участников конфликтов в центре Москвы 8 октября 2018 года. Для всех подсудимых гособвинитель потребовал лишения свободы на срок от года и пяти месяцев до полутора лет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Суд над Кокориным и Мамаевым

Так, для Александра Кокорина прокурор потребовала назначить совокупное наказание в виде заключения в колонии общего режима на срок 1 год и 6 месяцев. Для его брата Кирилла — в виде 1 года 6 месяцев. Павлу Мамаеву следует назначить наказание в виде 1 года 5 месяцев в колонии общего режима, считает обвинение. Для Александра Протасовицкого — по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

«Исправление подсудимых возможно лишь в изоляции от общества. Оснований для переквалификации обвинения нет. Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимых, относятся данные о личности подсудимых, данные о несовершеннолетних детях, которые находятся на иждивении Мамаева, Кокорина-старшего и Протасовицкого», — сказало прокурор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению прокурора, избитый водитель Виталий Соловчук «фактически стал инвалидом». При этом гособвинитель выразил уверенность, что компания действовала из хулиганских побуждений.